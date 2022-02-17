Семак убрал Ракицкого и Караваева с поля после первого тайма матча с «Бетисом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак решился на кардинальные меры после первого тайма матча с «Бетисом» в Лиге Европы – наставник российской команды остался не в восторге от игры оборонительной линии, усадив на скамейку сразу двух защитников.

Речь идет о Вячеславе Караваеве и Ярославе Ракицком, который принял непосредственное участие в двух пропущенных питерцами голах. Во второй половине встречи «Зенит» перешел на схему в три центральных защитника.

С помощью текстовой онлайн-трансляция можно понаблюдать, сработает ли замысел Семака после перерыва. По состоянию на 50-ю минуту счет до сих пор 2:3 в пользу «Бетиса».