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Дзюба: «Замены нас не особо усилили, это не критика, это факт»

17 Февраля 2022 • 23:06 Комментировать
Зенит
2:3
Бетис
окончен

Форвард «Зенита» Артём Дзюба подвёл итоги матча с «Бетисом» (2:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Второй тайм: с точки зрения создания моментов у «Зенита» было больше проблем, тяжелее было доставлять мяч туда вперед, с чем вы это связываете?

- Трудно сказать, мне кажется, что замены  нас не особо усилили, это не критика, это факт, то, что мы не достигли того уровня свежести, может быть, перестали туда доставлять мячи на постоянной основе, может быть, «Бетис» перестроился, потому что мы видели, они чисто на контратаках работали, а мы, вроде, подходили. Шикарный момент был у Далера в перекладину, хороший момент был, что Мостовой подавал, Ванька скинул, Юри бил и чуть-чуть не успел. Подступы были, но мне кажется, мы должны больше все равно создавать, больше стараться, потому что «Бетис» настолько хорош в атаке, настолько у него обычная защита такая, добротная, но ничего сверхъестественного. Нужно играть. Вопрос в психологии - мы должны приучить себя, что «Зенит» дома должен играть в атаку. Всегда. С первой минуты и до 90-й минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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