Уткин: «Зенит» провалил игру, неприлично пропускать три мяча дома»

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал фиаско петербургского «Зенита» в первом матче с испанским «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы. Команда Сергея Семака потерпела поражение на «Газпром Арене» со счетом 2:3.

«Зенит» игру провалил. Провалил собственными ошибками. Пропускать дома три мяча при довольно большой и слаженной поддержке болельщиков - это неприлично», - гласит сообщение блогера в телеграм-канале.

Во вчерашнем поединке голами в составе «Зенита» отметились Артём Дзюба и Малком.

Ответная встреча состоится в четверг, 24 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.