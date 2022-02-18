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Лига Европы

Уткин: «Зенит» провалил игру, неприлично пропускать три мяча дома»

18 Февраля 2022 • 13:43 Комментировать
Зенит
2:3
Бетис
окончен

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал фиаско петербургского «Зенита» в первом матче с испанским «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы. Команда Сергея Семака потерпела поражение на «Газпром Арене» со счетом 2:3.

«Зенит» игру провалил. Провалил собственными ошибками. Пропускать дома три мяча при довольно большой и слаженной поддержке болельщиков - это неприлично», - гласит сообщение блогера в телеграм-канале.

Во вчерашнем поединке голами в составе «Зенита» отметились Артём Дзюба и Малком.

Ответная встреча состоится в четверг, 24 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Василий Уткин
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