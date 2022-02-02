«Зенит» сформировал заявку на плей-офф Лиги Европы - Дзюба в списке

Питерский «Зенит» сформировал заявку на плей-офф раунд Лиги Европы, где первым соперником команды станет «Бетис», домашний матч 1/16 финала с которым запланирован на 17 февраля. В список «А» были внесены 21 футболист, а в резервный состав попали шесть молодых исполнителей.
Примечательно, что место в окончательной заявке нашлось нападающему Артёму Дзюбе. Под конец прошлого года форварда активно сватали «Рубин», но на данный момент все слухи приутихли. Впрочем, трансферное окно в России будет открыто еще некоторое время.
Что касается остальных игроков, то с информацией можно детально ознакомиться в пресс-релизе самого питерского клуба.
Заявка сине-бело-голубых для участия в плей-офф @EuropaLeague#UELpic.twitter.com/Q0UTZgD3pu— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 2, 2022
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