Семак: «Ничего для нас не потеряно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Бетисом» (2:3) считает, что на результате могла сказаться большая зимняя пауза.

- Вы сами упомянули зимний перерыв, что два месяца не было официальных матчей. Насколько сейчас далек от идеала «Зенит»?

- По игре и количеству моментов мы смотрелись не хуже, а может быть и лучше, это ожидаемый момент. По проценту и вероятности побед, которые на итоговый результат не повлияли. Насколько влияет? Конечно, влияет. Кто-то скажет, что играть часто - тяжело. Кто-то скажет, что без игровой практики тяжело. Первые официальные матчи всегда проходят достаточно сложно. После большого перерыва всегда всем сложно играть. Понятно, что всем сложно, но сегодня могли сыграть лучше и могли рассчитывать на лучший для нас результат. Какие-то грубые ошибки, плюс даже при таком счете реализуй момент, а он был прекрасный у Далера, который мог покатить вдоль ворот на пустые ворота. Были еще моменты, когда Ваня неплохо сбрасывал Юри, чуть-чуть буквально не хватило. И в первом тайме у Артёма был прекрасный момент. Моментов, играя против «Бетиса», хорошей команды, мы создали много, но, к сожалению, ненадежно сыграли в обороне, как нам бы того хотелось, плюс реализация. Сегодня могли забить три. Бывает, что соперник создал на 0:9, а мы пропустили три. А мы забили два, поэтому, конечно же, можно говорить про игровой ритм и уровень мастерства, но это уже кому как нравится. Итоговый результат для нас не самый приятный, но я думаю, ничего для нас не потеряно. Мы понимаем, что нам будет очень сложно, учитывая все моменты с выездными матчами, с атмосферой на стадионе. Но сделаем все возможное, чтобы победить. Постараемся для этого все сделать.