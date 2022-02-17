Боярский оценил шансы «Зенита» в матче с «Бетисом»

Давний болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался о предстоящем поединке с испанским «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы.

«У испанцев очень серьезная команда. «Зенит» в этой встрече точно не фаворит. Все покажет игра, но точно будет трудно», - приводит слова известного артиста «Спорт-экспресс».

Поединок состоится сегодня, 17 февраля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

Ответный матч состоится в Севилье 24 февраля.