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Боярский оценил шансы «Зенита» в матче с «Бетисом»

17 Февраля 2022 • 12:33 Комментировать
Зенит
...
Бетис
2.45 3.45 2.85
Через 7 ч. 43 мин.

Давний болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался о предстоящем поединке с испанским «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы.

«У испанцев очень серьезная команда. «Зенит» в этой встрече точно не фаворит. Все покажет игра, но точно будет трудно», - приводит слова известного артиста «Спорт-экспресс».

Поединок состоится сегодня, 17 февраля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

Ответный матч состоится в Севилье 24 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Михаил Боярский
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17.02  20:45 Барселона ... Наполи 2.06 3.60 3.60
17.02  20:45 Шериф ... Брага 2.90 3.40 2.50
17.02  20:45 Боруссия Д ... Глазго Рейнджерс 1.37 5.40 8.00
17.02  20:45 Зенит ... Бетис 2.24 3.55 3.20
17.02  23:00 Севилья ... Динамо Загреб 1.44 4.70 7.60
17.02  23:00 Порту ... Лацио 2.23 3.55 3.25
17.02  23:00 РБ Лейпциг ... Реал Сосьедад 1.95 3.65 3.90
17.02  23:00 Аталанта ... Олимпиакос 1.55 4.50 5.80
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