Дзюба поднялся в топ-3 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках

Во вчерашнем матче 1/16 финала Лиги Европы петербургский «Зенит» в родных стенах принимал севильский «Бетис» и проиграл со счетом 2:3. Один из голов «сине-бело-голубых» забил форвард Артём Дзюба.

Как сообщает пресс-служба клуба, благодаря этому мячу 33-летний нападающий поднялся в тройку лучших бомбардиров российских команд в еврокубках. Вчерашний гол стал для Дзюбы 24-м в Европе. Россиянин обогнал ивуарийца Сейду Думбия, забившего 23 мяча за ЦСКА в еврокубках.

На втором месте в этом рейтинге располагается экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков (28). Лидером является бразилец Вагнер Лав, который наколотил в футболке ЦСКА 30 голов.