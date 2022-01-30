Семак поделился деталями подготовки к противостоянию с «Бетисом» в Лиге Европы

Уже в середине февраля питерскому «Зениту» предстоит провести двухматчевую дуэль с «Бетисом» в рамках первой стадии плей-офф Лиги Европы. Главный тренер российской команды Сергей Семак поделился деталями подготовки к данному противостоянию.

«Самая важная задача - это сбалансировать состав. Для тех, кто практически не тренировался, набрать нормальную форму. Посетить один из поединков соперника? Если предоставиться возможность, то поедем, посмотрим», - рассказал Семак в беседе с клубной пресс-службой.

Стоит уточнить, что «Зенит» проводит зимние тренировочные сборы недалеко от того города, где базируется «Бетис». К слову, на данный момент оппонент питерцев занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги.