Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Семак поделился деталями подготовки к противостоянию с «Бетисом» в Лиге Европы

30 Января 2022 • 22:46 Комментировать
Зенит
...
Бетис
2.30 3.50 3.05
17.02 20:45

Уже в середине февраля питерскому «Зениту» предстоит провести двухматчевую дуэль с «Бетисом» в рамках первой стадии плей-офф Лиги Европы. Главный тренер российской команды Сергей Семак поделился деталями подготовки к данному противостоянию.

«Самая важная задача - это сбалансировать состав. Для тех, кто практически не тренировался, набрать нормальную форму. Посетить один из поединков соперника? Если предоставиться возможность, то поедем, посмотрим», - рассказал Семак в беседе с клубной пресс-службой.

Стоит уточнить, что «Зенит» проводит зимние тренировочные сборы недалеко от того города, где базируется «Бетис». К слову, на данный момент оппонент питерцев занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЗЕНИТ БЕТИС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Января
22:46 · Лига Европы
Семак поделился деталями подготовки к противостоянию с «Бетисом» в Лиге Европы
28 Января
23:48 · Лига Европы
Кузяев: «При должной подготовке и настрое мы можем пройти «Бетис»
19 Января
10:19 · Лига Европы
Уткин - о «Бетисе»: «Соперник «Зенита» страшен, угрожать голом могут человек пять»
08 Января
13:36 · Лига Европы
Семшов: «Зенит» по составу сильнее «Бетиса»
28 Декабря
11:12 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Самое яркое событие 2021 года - выступление «Спартака»
24 Декабря
20:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» загадал желание 1
18 Декабря
19:39 · Лига Европы
​Шмурнов удостоен премии за работу на матче «Спартак» - «Наполи» 1
17 Декабря
11:25 · Лига Европы
Малком назвал цель «Зенита» в Лиге Европы
14 Декабря
19:41 · Лига Европы
​Хави: «Барселоне» не повезло с жеребьёвкой Лиги Европы»
17:31 · Лига Европы
Parimatch: «Зенит» не выйдет в 1/8 финала Лиги Европы 2
13:59 · Лига Европы
Сутормин - о сопернике «Зенита» в Лиге Европы: «Жребий мог сложиться хуже»
12:58 · Лига Европы
Канчельскис оценил шансы «Зенита» против «Бетиса»
11:44 · Лига Европы
Губерниев оценил жребий «Зенита» в Лиге Европы 2
11:36 · Лига Европы
Геркус: «Зенит» получил проходимого соперника в Лиге Европы»
09:20 · Лига Европы
​Дани Алвес высказался о «Барселоне» в Лиге Европы 1
Все новости
Рекомендуем