Малком уверен, что «Зенит» отомстит «Бетису» в Испании

Вингер «Зенита» Малком отметился оптимистичными высказываниями после проигранного «Бетису» поединка в плей-офф раунде Лиги Европы. Футболист заверил болельщиков, что питерская команда отправится на ответную встречу в Испанию с целью отомстить сопернику и добыть путевку в следующую стадию турнира.

«Уверен, что «Зенит» можем победить в Севилье. Мы способны играть хорошо и навязывать свою игру — и во втором тайме мы это доказали. К сожалению, пришлось поплатиться за ошибки в игре с очень качественным соперником, во встрече уровня Лиги чемпионов», - рассказал Малком в беседе с пресс-службой клуба.

Также бразилец поблагодарил фанатов за поддержку по ходу матча. К слову, на трибунах «Газпром Арены» присутствовало около 30 тысяч зрителей.