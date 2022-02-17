Алберто дебютировал за «Зенит» в матче с «Бетисом»

20-летний нападающий Юри Алберто, который в зимнее трансферное окно обошелся «Зениту» в 17 миллионов евро, дебютировал за питерскую команду в официальном матче. Главный тренер Сергей Семак решился бросить новичка в бой по ходу встречи с «Бетисом» в рамках Лиги Европы.

Бразилец появился на поле на 66-й минуте поединка при счете 2:3 в пользу испанского коллектива. Алберто заменил Клаудиньо, начав действовать в паре с форвардом Артёмом Дзюбой.

Проследить за тем, удастся ли Алберто повлиять на исход противостояния в заключительные 20 минут, можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.