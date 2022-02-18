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Лига Европы

Россия опустилась в рейтинге УЕФА после поражения «Зенита»

18 Февраля 2022 • 08:04 Комментировать
Зенит
2:3
Бетис
окончен

Результаты вчерашних матчей 1/16 финала Лиги чемпионов внесли изменения в таблицу коэффициентов УЕФА. Россия опустилась на десятое место, пропустив вперед Шотландию. На счету британцев 34,5 балла, в то время как у россиян в копилке 34,282 пункта.

Шотландия вырвалась вперед благодаря неожиданной гостевой победе «Глазго Рейнджерс» над дортмундской «Боруссией» со счетом 4:2. «Зенит» же на своем домашнем стадионе потерпел фиаско в игре с севильским «Бетисом» - 2:3.

Ответные матчи состоятся на следующей неделе. Победители противостояний станут участниками 1/8 финала Лиги Европы.

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