Браво пропустит матч с «Зенитом»

Чилийский голкипер испанского «Бетиса» Клаудио Браво не сможет сыграть в матче против «Зенита» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Как пояснил его соотечественник Мануэль Пеллегрини, являющийся главным тренером «Бетиса», Браво еще не готов к возвращению на поле в столь важном матче. Его по-прежнему чуть беспокоят последствия травмы. При этом Браво уже тренируется с основной группой «бетикос».

Также в составе испанской команды не будет Набиля Фекира, он дисквалифицирован, а Серхио Каналес заразился COVID-19.

Матч между «Зенитом» и «Бетисом» начнется в четверг, 17 февраля, в 20:45 по московскому времени. Следить за его событиями можно будет в лайв-трансляции.