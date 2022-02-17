Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от «Бетиса» со счётом 2:3.

«Игра разбилась на отрезки. Где-то «Зенит» выглядел неплохо, где-то проваливался. Начало игры было провалено, так начинать нельзя. Гандикап в два мяча был оформлен в первую четверть часа. Причём оба мяча «Зенит» пропустил благодаря собственным ошибкам. При стандарте должен быть разбор игроков, концентрация, а они упустили. Затем была встречная атака, где не выдвинулся центральный защитник, что позволило нападающему соперника пробить. Понятно, что при 0:2 играть тяжело. Но с другой стороны, команде становится нечего терять. Сначала «Зенит» играл медленно и боязливо, а потом стали доставлять мяч вперёд, и это принесло плоды. Дзюба стал цепляться за мячи, Кузяев стал играть атакующего полузащитника. Счёт сравняли, переломили игру, казалось бы, но случилась грубая ошибка. Кержаков неаккуратно отдал передачу Ракицкому, и «Зенит» получил третий мяч. Тяжело играть, когда столько ошибаешься, причём в таких матчах на стадии плей-офф. Соперник воспользовался ошибками.

В целом выглядели неплохо для первого матча. Ошибки, возможно, стали следствием отсутствия игрового тонуса и игровой практики. Понятно, что товарищеские игры не сравнятся никак с официальными. Жалко, потому что всё было у «Зенита» в руках. Видно было, что «Бетис» вышел не сильнейшим составом, и только по ходу встречи начали выпускать основу. Думаю, в ответном матче будет другая картина. Соперник будет в сильнейшем составе при поддержке трибун. Думаю, «Зенит» будет больше играть без мяча. Насколько они будут к этому готовы - посмотрим. Нужно будет работать над тем, чтобы бежать вперёд при любой возможности и организовывать остроту», - сказал Кирьяков.