Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Лига Европы

Кирьяков: «Жалко, потому что всё было у «Зенита» в руках» эксклюзив

17 Февраля 2022 • 23:21 Комментировать
Зенит
2:3
Бетис
окончен

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от «Бетиса» со счётом 2:3.

«Игра разбилась на отрезки. Где-то «Зенит» выглядел неплохо, где-то проваливался. Начало игры было провалено, так начинать нельзя. Гандикап в два мяча был оформлен в первую четверть часа. Причём оба мяча «Зенит» пропустил благодаря собственным ошибкам. При стандарте должен быть разбор игроков, концентрация, а они упустили. Затем была встречная атака, где не выдвинулся центральный защитник, что позволило нападающему соперника пробить. Понятно, что при 0:2 играть тяжело. Но с другой стороны, команде становится нечего терять. Сначала «Зенит» играл медленно и боязливо, а потом стали доставлять мяч вперёд, и это принесло плоды. Дзюба стал цепляться за мячи, Кузяев стал играть атакующего полузащитника. Счёт сравняли, переломили игру, казалось бы, но случилась грубая ошибка. Кержаков неаккуратно отдал передачу Ракицкому, и «Зенит» получил третий мяч. Тяжело играть, когда столько ошибаешься, причём в таких матчах на стадии плей-офф. Соперник воспользовался ошибками.

В целом выглядели неплохо для первого матча. Ошибки, возможно, стали следствием отсутствия игрового тонуса и игровой практики. Понятно, что товарищеские игры не сравнятся никак с официальными. Жалко, потому что всё было у «Зенита» в руках. Видно было, что «Бетис» вышел не сильнейшим составом, и только по ходу встречи начали выпускать основу. Думаю, в ответном матче будет другая картина. Соперник будет в сильнейшем составе при поддержке трибун. Думаю, «Зенит» будет больше играть без мяча. Насколько они будут к этому готовы - посмотрим. Нужно будет работать над тем, чтобы бежать вперёд при любой возможности и организовывать остроту», - сказал Кирьяков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Кирьяков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Барселона 1:1 Наполи 2.05 3.60 3.85
окончен Шериф 2:0 Брага 3.85 3.40 2.02
окончен Боруссия Д 2:4 Глазго Рейнджерс 1.40 4.90 7.70
окончен Зенит 2:3 Бетис 2.60 3.50 2.80
Идет 91 минута Севилья 3:1 Динамо Загреб 1.45 4.15 8.50
Идет 91 минута Порту 2:1 Лацио 1.80 3.60 4.60
Идет 93 минута РБ Лейпциг 2:2 Реал Сосьедад
Идет 94 минута Аталанта 2:1 Олимпиакос 1.43 4.60 7.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Февраля
00:35 · Лига Европы
Червиченко: «Если «Бетис» приехал без шестерых лучших игроков, то, конечно, в домашнем матче обыграть его будет ещё сложнее»
00:19 · Лига Европы
Автор гола в ворота «Барселоны»: «Сыграли с душой, можем пройти дальше»
00:18 · Лига Европы
«Мы играем в бессмысленный и нелогичный футбол»: Хуммельс прокомментировал сокрушительное поражение от «Глазго Рейнджерс»
00:15 · Лига Европы
Ничья «Барселоны» с «Наполи», успех «Шерифа» и провал «Боруссии» - видео видео
00:09 · Лига Европы
Как «Зенит» с «Бетисом» обменивались голами - видео видео
00:03 · Лига Европы
Спаллетти: «В Неаполе мы должны дать чуть больше» 1
00:01 · Лига Европы
Пике – после поединка с «Наполи»: «С такой игрой мы можем победить в Лиге Европы»
17 Февраля
23:53 · Лига Европы
Семак: «Шансы с «Бетисом» - понятно, что статистика против нас»
23:50 · Лига Европы
Гуардадо забил сотый гол «Бетиса» в еврокубках
23:50 · Лига Европы
Малком уверен, что «Зенит» отомстит «Бетису» в Испании 3
23:47 · Лига Европы
Семак: «Ничего для нас не потеряно»
23:45 · Лига Европы
Спаллетти считает, что пенальти в ворота «Наполи» в матче с «Барселоной» - липовый 3
23:40 · Лига Европы
Раздосадованный Ферран Торрес расплакался после матча с «Наполи»
23:38 · Лига Европы
Автор гола в ворота «Зенита» рассказал, как «Бетис» воспользовался стандартным положением
23:38 · Лига Европы
Семак: «К сожалению, игра у Кежакова сегодня не получилась»
Все новости
Рекомендуем