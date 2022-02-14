Боярский пообещал сбрить усы, если «Зенит» выиграет Лигу Европы

Один из самых известных болельщиков питерского «Зенита» Михаил Боярский рассказал, на что готов пойти ради свершений своей любимой команды. Народный артист отметился обещанием на случай, если подопечным Сергея Семака удастся достичь успеха на международной арене в текущем сезоне.

«Сбрею усы, если «Зенит» выиграет Лигу Европы. Усы вырастут, а чемпионство — навсегда!», - ответил Боярский на вопрос «РБ Спорт» касательно веры в триумф клуба во втором по престижности турнире Старого Света.

Напомним, что свой путь в раунде плей-офф «Зенит» начнет в четверг. В соперниках – испанский «Бетис», который идет в тройке лидеров местного чемпионата.