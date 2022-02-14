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Лига Европы

Боярский пообещал сбрить усы, если «Зенит» выиграет Лигу Европы

14 Февраля 2022 • 22:52 Комментировать (3)
Зенит
...
Бетис
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17.02 20:45

Один из самых известных болельщиков питерского «Зенита» Михаил Боярский рассказал, на что готов пойти ради свершений своей любимой команды. Народный артист отметился обещанием на случай, если подопечным Сергея Семака удастся достичь успеха на международной арене в текущем сезоне.

«Сбрею усы, если «Зенит» выиграет Лигу Европы. Усы вырастут, а чемпионство — навсегда!», - ответил Боярский на вопрос «РБ Спорт» касательно веры в триумф клуба во втором по престижности турнире Старого Света.

Напомним, что свой путь в раунде плей-офф «Зенит» начнет в четверг. В соперниках – испанский «Бетис», который идет в тройке лидеров местного чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Боярский
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ЗЕНИТ БЕТИС
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ирвин-schalke
14 Февраля 2022 в 23:16
Газзаев так же говорил)))
id152079006
14 Февраля 2022 в 23:08
Шляпа, за усы не беспокойся! Они с тобой, старым дураком, навсегда! Бетис своё дело знает!!!
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