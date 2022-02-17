Сёмин сравнил выступления Сергеева и Алберто в дебюте за «Зенит» - оба вышли на замену в матче с «Бетисом»

Известный российский тренер Юрий Сёмин сравнил выступления двух новичков «Зенита» в поединке с «Бетисом» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Речь идет о нападающих Юри Алберто и Иване Сергееве, которые появились на поле по ходу второго тайма.

«Из новичков порадовал Сергеев. В нескольких моментах он сыграл просто шикарно. Юри Алберто на футбольном поле сегодня я не увидел», - поделился Сёмин в разговоре со «Спорт-Экспресс».

Также эксперт оценил саму игру питерского коллектива, подчеркнув, что подопечные Сергея Семака напрочь провалили стартовый отрезок противостояния. «Если они будут играть так же, как в первые двадцать минут сегодня — шансов не будет совсем», - добавил специалист, прогнозируя исход ответной встречи в Испании.