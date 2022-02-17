Петржела – о поражении «Зенита»: «Даже чешские команды играют лучше»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился своим мнением касательно поражения питерской команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса». Напомним, действующий чемпион России дома проиграл со счетом 2:3, пропустив все голы еще в первом тайме.

«Теперь, скорее всего, не выйдут дальше. Российский футбол проваливается в Европе, не хватает уровня, он низкий. Даже чешские команды играют лучше в еврокубках», - прокомментировал Петржела в разговоре со Sport24.

Добавим, что ответная встреча пройдет в Испании ровно через неделю. К слову, в текущем сезоне на международной арене больше не действует правило выездных голов.