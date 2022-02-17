Малком и Клаудиньо в основе «Зенита» на матч против «Бетиса». Дзюба – капитан

Петербургский «Зенит» опубликовал основной состав на матч 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса». Клаудиньо и Малком начнут матч в старте «сине-бело-голубых». Дзюба выведет команду на поле в качестве капитана.

Полный состав: Кержаков, Караваев, Чистяков, Барриос, Ракицкий, Сантос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба. Напомним, что игра стартует в 20:45 по московскому времени на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

На данный момент «Бетис» идёт на третьем месте в чемпионате Испании, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на 11 очков. Главным тренером команды является Мануэль Пеллегрини, который ранее возглавлял «Манчестер Сити».