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Лига Европы

​«Зенит» и «Спартак» получат бесплатные билеты, если дойдут до финала Лиги Европы

14 Февраля 2022 • 18:20 Комментировать
Зенит
...
Бетис
2.40 3.40 2.90
17.02 20:45

УЕФА в этом сезоне выделит бесплатные билеты не только на финал Лиги чемпионов, но и на другие еврокубковые финалы. Пресс-служба УЕФА отмечает, что финалисты Лиги Европы получат для фанатов по четыре тысячи билетов, а финалисты Лиги конференций – по три тысячи.

За счёт бесплатных билетов УЕФА хочет вознаградить фанатов за трудности, с которыми они сталкивались в период пандемии коронавируса.

Таким образом, бесплатные билеты для фанатов могут получить «Зенит» и «Спартак», если хотя бы кто-то из них дойдёт до финала Лиги Европы. Питерцы вступят в борьбу уже на этой неделе (первый матч против «Бетиса» - 17 февраля), а москвичи начнут путь в плей-офф с 1/8 финала в марте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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ЗЕНИТ БЕТИС
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