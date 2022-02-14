​«Зенит» и «Спартак» получат бесплатные билеты, если дойдут до финала Лиги Европы

УЕФА в этом сезоне выделит бесплатные билеты не только на финал Лиги чемпионов, но и на другие еврокубковые финалы. Пресс-служба УЕФА отмечает, что финалисты Лиги Европы получат для фанатов по четыре тысячи билетов, а финалисты Лиги конференций – по три тысячи.

За счёт бесплатных билетов УЕФА хочет вознаградить фанатов за трудности, с которыми они сталкивались в период пандемии коронавируса.

Таким образом, бесплатные билеты для фанатов могут получить «Зенит» и «Спартак», если хотя бы кто-то из них дойдёт до финала Лиги Европы. Питерцы вступят в борьбу уже на этой неделе (первый матч против «Бетиса» - 17 февраля), а москвичи начнут путь в плей-офф с 1/8 финала в марте.