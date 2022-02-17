Семак: «К сожалению, игра у Кежакова сегодня не получилась»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Бетисом» (2:3) оценил игру Михаила Кержакова и рассказал о перестановках.

- Кержаков допустил ошибку при третьем голе «Бетиса», как оцените в целом его игру? Жалеете, что выпустили его?

- Я говорил перед матчем, что бросать в такую игру Одоевского тоже сложно, практически он не играл на уровне даже Премьер-лиги, не говоря уже о еврокубках. Конечно, для молодого парня это было очень сложно. Миша Кержаков последний матч сыграл достаточно хорошо. Он опытный вратарь, поэтому сделали выбор в его пользу. Но, к сожалению, игра у него сегодня не получилась, не так много было моментов. Эта ошибка, которую могли и защитники исправить, она привела к пропущенному мячу, который оказался победным для «Бетиса».

- Про события первого сбора всем известно, но то, что в перерыве были такие изменения, когда Алберто вышел, это говорит о каком-то хаосе? Что нужно было что-то менять, и любое изменение в игре нужно было, а не то, что был план, который выдерживался на протяжении всей игры и второго тайма?

- Нет, конечно, сделали изменения, потому что план не выдерживался. Что касается второго тайма, сделали замены, это связано с тем, что Хуанми заменили на Тельо, и он стал играть широко. Держать у нас пятерых защитников в этой ситуации держать было не нужно, потому что он играет второго нападающего практически. Мы сразу же перестроились. С выходом Карвальо, понятно, что в центральной зоне они освежили игру, выдвинули одного игрока, и мы одного игрока добавили. Выход Юри и Сергеева планировался. Они по ходу игры делали все, что требовалось.