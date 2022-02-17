Самба в атаке и грусть в обороне: из-за кого «Зенит» проиграл «Бетису» в первом матче плей-офф Лиги Европы

Оценки футболистам Сергея Семака

Санкт-Петербург возобновил футбольный сезон красивым предматчевым шоу и не менее красочным матчем. Обоюдоострая игра явно порадовала болельщиков, но Сергей Семак в подтрибунное помещение брёл понуро. Тренера можно понять, из-за собственных оплошностей проиграли домашний матч. «Бетис» хорош, безусловно, но с ним можно играть. За второй тайм (и отрезками – за первый) «Зенит» это доказал.

Статистика: удары по воротам – 9:9, в створ – 3:3, владение мячом - 62:38, угловые – 9:4. Кто же позволил испанцам увезти победу из Санкт-Петербурга? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МИАХИЛ КЕРЖАКОВ – 3,0. Так получается, что начинаем с главных антигероев. Михаил Кержаков трижды пропустил за три удара в створ, но самое главное – по сути отдал голевой пас в ситуации с победным мячом «Бетиса».

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ – 2,5. Смело может вычеркивать этот тайм из памяти Ярослав. Выглядел очень грузно, неповоротливо, вообще не успевал за развитием событий. Привёз голевой штрафной и сам же проиграл борьбу. Не договорился с Кержаковым, не смог вернуться в эпизод. Очень слабый матч от Ракицкого, замена в перерыве никого не удивила.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – 4,5. Чистяков так открыто не проваливался, но дырявый центр обороны «Зенита» был виден даже с верхнего яруса трибун. Виллиан вроде не самый манёвренный форвард, но раз за разом находил возможность для удара/передачи. В моменте с голом не успел накрыть его как раз Чистяков.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – б/о. Голевой кросс на Дзюбу стал единственным эпизодом, где сверкнул Караваев. За это большое спасибо. Но сложно в целом оценить действия Вячеслава, за тайм их было маловато.

ДУГЛАС САНТОС – 6,5. Хотели надавить на фланг Дугласа испанцы, но тот быстро объяснил Руибалю, что тут комбинировать бессмысленно. Шесть отборов у Дугласа, три перехвата, восемь выигранных единоборств. Жаль, обострять сегодня не получалось, во втором тайме не хватало от него кроссов.

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 5,0. Новая причёска не добавила Барриосу игровых скиллов. Кажется, даже наоборот, отняла. Частенько зияла пустота в опорной зоне, привычно цепкий Барриос за резвыми испанцами не поспевал. Жёлтая карточка в пассиве и всего 2 отбора в активе.

ВЕНДЕЛ – 8,0. Максимально полезен и активен был Вендел. Отбирал, разгонял, обострял. Начал первую голевую атаку, забрав мяч в центре поля, сделал умный ассист на второй гол. Итого две ключевые передачи, три удачных дриблинга.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 6,0. Много перемещался и Далер Кузяев, но толку было поменьше. Загубил отличный момент, пробив в перекладину, частенько не попадал открываниями под замыслы бразильцев. Хорош был в борьбе – выиграл 6 эпизодов из 8, но самый главный проиграл, совершив потерю в центре поля, с которой раскрутился второй мяч «Бетиса».

МАЛКОМ – 8,0. Настоящим лидером выступил Малком, чего раньше видеть не приходилось. Радостно, что бразилец добавил в ментальном плане. А с обострением и так всё в порядке. Запустил Караваева на голевой кросс, сам забил. Вообще отдал много обостряющих передач -

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КЛАУДИНЬО – 4,5. А вот Клаудиньо совсем не был бразильским кудесником в этот вечер. Ни одной обостряющей передачи, пассивные открывания, даже взаимодействие с другими бразильцами не получалось.

АРТЁМ ДЗЮБА – 7,5. С появлением свежей крови в нападении воспрял духом и Дзюба. Он снова работает, просто пашет в нападении. Отлично играл в прессинге, дважды отбирал мяч у защитников, далее создавая моменты. Забил гол, уверенно вёл борьбу, постоянно предлагал себя.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – б/о.

ДАНИЛ КРУГОВОЙ – б/о.

ЮРИ АЛБЕРТО – б/о. Для первого матча многовато жестикулировал, отвлекаясь на эмоции и разговоры.

ИВАН СЕРГЕЕВ – б/о. Отметился хорошей скидкой, заряженностью на борьбу, а не на разговоры.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – б/о.