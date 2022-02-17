Колосков опасается, что без Азмуна «Зениту» будет трудно с «Бетисом»

Вячеслав Колосков, бывший руководитель Российского футбольного союза, а ныне его почетный президент, озабочен уходом Сердара Азмуна из «Зенита». Иранский нападающий перебрался в леверкузенский «Байер», и это произошло накануне ответственных матчей против испанского «Бетиса» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Колосков считает, что уход Азмуна явно ослабит «Зенит».

- Как гражданин России, я буду ждать успеха от «Зенита» в этом матче. Безусловно, скажется потеря Азмуна. Я считаю, что Сердар — лучший нападающий, который играл в России за последние три года, - заявил Колосков, слова которого приводит «РБ Спорт».