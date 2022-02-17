Малком: «Зенит» завоюет четвёртое чемпионство подряд»

Полузащитник петербургского «Зенита» Малком поделился ожиданиями от чемпионской гонки РПЛ против московского «Динамо». Бразилец отдал должное команде Сандро Вагнера, но выразил уверенность, что «сине-бело-голубым» удастся завоевать четвёртый кряду титул чемпионов России.

«Мы отлично поработали на сборах и готовы к этому. Борьба будет ожесточенной и плотной, но, уверен, мы возьмем свое и завоюем четвертое чемпионство подряд», – заявил Малком в интервью официальному сайту «Зенита».

Напомним, что в первой половине сезона московский «Динамо» финишировал на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.