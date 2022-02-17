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Лига Европы

Малком: «Зенит» завоюет четвёртое чемпионство подряд»

17 Февраля 2022 • 15:36 Комментировать
Зенит
...
Бетис
2.60 3.50 2.80
Через 4 ч. 7 мин.
Полузащитник петербургского «Зенита» Малком поделился ожиданиями от чемпионской гонки РПЛ против московского «Динамо». Бразилец отдал должное команде Сандро Вагнера, но выразил уверенность, что «сине-бело-голубым» удастся завоевать четвёртый кряду титул чемпионов России.
 
«Мы отлично поработали на сборах и готовы к этому. Борьба будет ожесточенной и плотной, но, уверен, мы возьмем свое и завоюем четвертое чемпионство подряд», – заявил Малком в интервью официальному сайту «Зенита».
 
Напомним, что в первой половине сезона московский «Динамо» финишировал на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком
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ЗЕНИТ БЕТИС
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