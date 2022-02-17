Пеллегрини: «Бетису» нельзя думать, что мы уже вышли в следующую стадию»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини подвёл итоги встречи с «Зенитом», которая закончилась для испанской команды результативной победой. Впрочем, наставник севильцев отказался называть исход противостояния решенным, поделившись своими мыслями на встрече с журналистами.

«Матч получился таким, каким мы и ожидали. Но «Бетису» нельзя думать, что мы вышли в следующий раунд. У нас не все получилось в защите, но не стоит недооценивать соперника — он забил три гола «Челси», а это лучшая команда мира и победитель Лиги чемпионов», - прокомментировал Пеллегрини на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что ответный поединок пройдет в Испании ровно через неделю. «Зениту» необходимо отыграть отставание всего лишь в один мяч, чтобы перевести игру как минимум в экстра-таймы.