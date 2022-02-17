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Журналист из Севильи Фернандо Лопес: «Зенит» сильнее, чем был год назад» эксклюзив

17 Февраля 2022 • 19:12 Комментировать
Зенит
...
Бетис
2.60 3.50 2.80
Через 0 ч. 41 мин.

Журналист из Севильи Фернандо Лопес в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

Что вы можете сказать о «Бетисе»?

– «Бетис»  сейчас в шикарной форме. Команда одна из лучших в Испании, не просто же так клуб борется за место в Лиге чемпионов. Давно не видел, чтобы команда показывала бы столь яркий футбол. В этом огромная заслуга тренера. Мистер Пеллегрини делает огромную работу».

Вы видели матчи «Зенита»  в Лиге чемпионов?

– «Да, я видел пару матчей. Мне особенно запомнилась игра с «Челси». Конечно, мы все прекрасно знаем Малколма, это очень сильный соперник. Да и вообще, кто больше следит за Россией, говорят, что «Зенит»  сильнее, чем был год назад».

Какие ожидания от игры?

– «Если честно, в Испании не очень верят в «Зенит», но я читал, что и в России в команду не очень верят. Думаю, что «Бетис»  выиграет, если же нет, это будет для меня большим удивлением», – цитирует журналиста Сергей Румянцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Лига Европы
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ЗЕНИТ БЕТИС
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17.02  20:45 Боруссия Д ... Глазго Рейнджерс 1.37 5.40 8.00
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17.02  23:00 Севилья ... Динамо Загреб 1.44 4.70 7.60
17.02  23:00 Порту ... Лацио 2.23 3.55 3.25
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