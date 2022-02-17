Рианчо: «Дзюба будет играть с «Бетисом» за новый контракт»

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что противостояние с «Бетисом» может повлиять на дальнейшую судьбу нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Контракт игрока с петербургским клубом истекает в конце сезона, и стороны пока не договорились о новой сделке.

«Можно говорить, что с «Бетисом» он выйдет играть за новый контракт. Этот человек может помочь. Но только Семак может решить, есть ли Артёму место в его проекте», - приводит слова испанского наставника «РБ Спорт».

Первая встреча 1/16 финала Лиги Европы между питерцами и андалусийцами состоится на «Газпром Арене» сегодня, 17 февраля. Начало матча – 20:45 по московскому времени. Ответная игра пройдет на следующей неделе.