Фекир заявил, что «Бетис» собирается сделать ставку на Лигу Европы – в четверг испанцы сыграют с «Зенитом»

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир подтвердил тот факт, что испанский клуб намерен сделать ставку на Лигу Европы и попытается как можно больше стадий пройти во втором по престижности турнире Европы. По словам француза, начать свой путь к успеху команда хочет выездной победой в игре против «Зенита», которая состоится в четверг, 17 февраля.

«У нас хороший подбор футболистов, чтобы рассчитывать на что-то значимое. Считаю, нам по силу увезти из России положительный результат. Участие в еврокубках – это привилегия, которой необходимо пользоваться. Наши шансы? Сейчас мы в порядке, у нас все удается. Нравится, как «Бетис» начал играть в атаке», - прокомментировал Фекир в эфире ABC.