Семак - о заменах: «Нужно было что-то делать, чтобы не получить ещё во втором тайме»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Бетисом» (2:3) дал комментарий по игре.

- Плохо вошли в игру, начали ее неважно. Что касается обороны, те ошибки, которые мы совершали в обороне, они грубые, они привели к тому, что мы в первом тайме пропустили три мяча. Конечно, отыграться было сложно, но ребята молодцы, они забили хорошие мячи и могли надеяться на более удачный для нас результат. Я думаю, мы по моментам сегодня не уступили «Бетису», но наша игра в обороне помешала нам сегодня добиться победы.

- Почему на первый тайм выбрали схему с четырьмя защитниками?

- С четырьмя защитниками мы играем дома, нам нужен еще один игрок для того, чтобы играть высоко, прессинговать, играть более активно, но в первом тайме, особенно в начале, мы неправильно располагались и действовали не так, как нам хотелось, и много ошибались. То, что мы в обороне сыграли плохо в первом тайме, естественно, нужно было что-то делать, чтобы не получить еще во втором тайме. Поэтому сделали перестановки, исходя из тех возможностей, что у нас были.