Назначены судьи на матч «Зенит» - «Бетис» в Лиге Европы

На этой неделе возобновится розыгрыш Лиги Европы. В одном из матчей встретятся петербургский «Зенит» и севильский «Бетис».

Пресс-служба УЕФА назвала судейскую бригаду, которая отработает на «Газпром Арене». Главным рефери противостояния назначен француз Бенуа Бастьен. Его ассистентами будут Орельен Друэ и Бенжамен Паже. Резервный арбитр – Жереми Пиньяр.

Матч «Зенит» - «Бетис» состоится в четверг, 17 февраля, в Санкт-Петербурге. Начало – 20:45 по московскому времени. Ответный поединок пройдет 24 февраля в Севилье. Победитель этого противостояния получит путевку в 1/8 финала ЛЕ.