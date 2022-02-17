Газзаев: «Зенит» может дойти до финала Лиги Европы»

Бывший наставник московского ЦСКА и киевского «Динамо» Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 1/16 Лиги Европы между петербургским «Зенитом» и «Бетисом». Победитель Кубка УЕФА 2005 года выразил мнение, что если «сине-бело-голубые» пройдут своих испанских соперников, им будет по силам дойти до финала турнира.

«На данный момент «Бетис» – один из реальных кандидатов на победу в Лиге Европы. Если «Зенит» пройдет «Бетис», то я уверен, что «Зенит» вполне может дойти до финала Лиги Европы», – заявил Газзаев в интервью корреспондентам Sports 24

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Бетисом» стартует в четверг 17 февраля в 20:45 по московскому времени на стадионе «Газпром Арена».