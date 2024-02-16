«Бавария» резко засомневалась в уровне трёх игроков

Мюнхенская «Бавария» резко засомневалась в уровне трёх своих футболистов. Речь идёт о вингерах Лерое Сане и Серже Гнабри, а также о центральном полузащитнике Леоне Горецке. По информации от журналиста Кристиана Фалька, ни один из перечисленных футболистов уже не считается неприкасаемым.

Проблема в том, что Сане, Гнабри и Горецка получают огромную зарплату. Эти футболисты догадываются, что не смогут зарабатывать такие же деньги в других клубах. Руководство ничего не сможет поделать, если игроки напрочь откажутся уходить.

Сане, Гнабри и Горецка суммарно втроём зарабатывают более 56 миллионов евро в год.