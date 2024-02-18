Горецка признался, что не верит в чемпионство «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка дал интервью после очередной неудачи команды.

Коллектив Томаса Тухеля уступил «Бохуму» со счётом 2:3 в матче Бундеслиги. Отставание от «Байера» в таблице, таким образом, увеличилось до почти катастрофических восьми очков.

«Это похоже на кошмар, которому нет конца. Мы допускаем слишком много индивидуальных ошибок. Сейчас нужно подвергать сомнению всё.

Верю ли я в чемпионство? Нет, сейчас я в это не верю, буду честен», – приводит журналист Флориан Плеттенберг слова Горецки.

Напомним, что между поражениями от «Байера» и «Бохума» мюнхенцы успели проиграть «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.