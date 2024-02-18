​Упамекано спустя четыре дня снова получил красную карточку

В воскресенье в чемпионате Германии проходит матч между «Бохумом» и «Баварией». Ближе к завершению встречи хозяева поля получили право на пенальти. При этом защитник Дайо Упамекано был удалён с поля после получения второй жёлтой карточки.

Для Упамекано это второе удаление на этой неделе – в среду француз получил красную карточку в игре Лиги чемпионов против «Лацио», которую «Бавария» проиграла со счётом 0:1.

Следить за концовкой матча Бундеслиги между «Бохумом» и «Баварией» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. «Бохум» пока ведёт в счёте – 3:1.

Напомним, что матч «Бохум» - «Бавария» дважды прерывался из-за акции протеста фанатов.

Упамекано извинился, но упрекнул расистов