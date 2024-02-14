Тухель: «Тель уже не так хорош, как на старте сезона»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель объяснил, почему нападающий Матис Тель в данный отрезок сезона не столь эффективен, как на старте кампании.

«Тель уже не так хорош, как на старте сезона. Он немного растерял игровой ритм. Матис больше не столь агрессивен в чужой штрафной, у него нет такого желания забить, как раньше. Возможно, это связано с уверенностью, но не исключено, что Тель слишком многого от себя требует в своём возрасте. Дела постепенно налаживаются, он всё чаще забивает на тренировках», – сказал Тухель на пресс-конференции.

18-летний Тель в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии отметился тремя голами и двумя ассистами.