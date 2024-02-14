Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: «Тель уже не так хорош, как на старте сезона»

14 Февраля 2024 • 13:06 Комментировать
Бохум
...
Бавария
18.02 19:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель объяснил, почему нападающий Матис Тель в данный отрезок сезона не столь эффективен, как на старте кампании.

«Тель уже не так хорош, как на старте сезона. Он немного растерял игровой ритм. Матис больше не столь агрессивен в чужой штрафной, у него нет такого желания забить, как раньше. Возможно, это связано с уверенностью, но не исключено, что Тель слишком многого от себя требует в своём возрасте. Дела постепенно налаживаются, он всё чаще забивает на тренировках», – сказал Тухель на пресс-конференции.

18-летний Тель в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии отметился тремя голами и двумя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Матис Тель ещё теги

Новости по матчу

13 Февраля
13:02
«Барселона» сделала запрос по вингеру «Баварии»
11:53
Романо: «Бавария» хотела арендовать Мудрика в январе, но «Челси» сразу ответил отказом
11:31
Кейн приветствует приглашение Моуринью в «Баварию»
11:05
У «Барселоны» увеличились шансы на приглашение Тухеля
11 Февраля
21:17
«Бавария» примет решение по Тухелю в конце сезона
16:11
Моуринью готов возглавить «Баварию»
16:05
Рольфес: «Хёнесс сказал, что «Байеру» повезло с трансферами? Везение – это не совпадение»
15:51
Алонсо рассказал, как нейтрализовал атаку «Баварии»
14:57
Та: «Бавария» проявила к нам большое уважение, когда сменила игровую систему»
13:04
Станишич: «Отрыв от «Баварии» составляет всего 5 очков, случиться может многое»
12:57
Киммих оценил шансы «Баварии» на чемпионский титул после поражения от «Байера»
12:37
Тухель объяснил, почему перевёл Боэ на левый фланг в матче с «Байером» 1
12:26
Тухель ответил, жалеет ли о том, что отпустил Станишича в «Байер»
12:04
Станишич – о голе в ворота «Баварии»: «С одной стороны я был счастлив, но с другой – мне было грустно»
11:25
Фройнд: «Бавария» почти не создала ни одного момента, мы заслужили проиграть»
11:15
Дрезен: «Будет надеяться, что «Байер» ещё потеряет очки в этом сезоне»
11:06
Дрезен ответил, грозит ли Тухелю увольнение из «Баварии»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОХУМ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Бавария» выбирает из трёх тренеров замену Тухелю - известны все имена В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера Суперклуб из Европы готов позвать Моуринью «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» «Барселона» нашла нового нападающего
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала»
Спортивные новости
Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Февраля
13:58 · Германия. Бундеслига
«Бавария» давно следит за Моуринью
13:06 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Тель уже не так хорош, как на старте сезона»
10:31 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл нового защитника за 40 миллионов евро
09:40 · Германия. Бундеслига
Эффенберг: «Бавария» переживает конец великой эпохи»
00:24 · Германия. Бундеслига
Тухель объяснил неудачную игру Кейна в матче против «Байера»
13 Февраля
23:34 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля» назвал главный недостаток Хаби Алонсо
23:22 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Я не чувствую растущего давления»
22:48 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Сейчас непростое время для де Лигта»
22:05 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал слова Мюллера о провале «Баварии» 1
20:12 · Германия. Бундеслига
Руководство «Баварии» допускает возможность возвращения Флика
19:02 · Германия. Бундеслига
В «Байере» рассказали о будущем Хаби Алонсо
18:46 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может подписать игрока «Баварии»
18:24 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» нашёл замену Салаху в Бундеслиге
17:36 · Германия. Бундеслига
​Директор «Баварии» отреагировал на слухи о де Лигте
16:58 · Германия. Бундеслига
Иммобиле: «Кейн – один из лучших в мире на своей позиции»
Все новости
Рекомендуем