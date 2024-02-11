«Бавария» примет решение по Тухелю в конце сезона

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не покинет мюнхенский коллектив до конца текущего сезона.

Как утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо, решение о будущем Тухеля будет приниматься только после окончания текущей кампании. Сообщается, что сейчас «Бавария» не собирается менять тренера, однако в клубе есть внутренние разговоры о Хаби Алонсо, который в будущем может стать кандидатом на пост наставника мюнхенцев.

Напомним, 10 февраля «Бавария» в гостевом поединке разгромно проиграла «Байеру» в рамках 21-го тура Бундеслиги. Встреча между командами завершилась со счетом 0:3.