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«Бавария» примет решение по Тухелю в конце сезона слухи

11 Февраля 2024 • 21:17 Комментировать
Бохум
...
Бавария
18.02 19:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не покинет мюнхенский коллектив до конца текущего сезона.

Как утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо, решение о будущем Тухеля будет приниматься только после окончания текущей кампании. Сообщается, что сейчас «Бавария» не собирается менять тренера, однако в клубе есть внутренние разговоры о Хаби Алонсо, который в будущем может стать кандидатом на пост наставника мюнхенцев.

Напомним, 10 февраля «Бавария» в гостевом поединке разгромно проиграла «Байеру» в рамках 21-го тура Бундеслиги. Встреча между командами завершилась со счетом 0:3.

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Евро-Футбол.Ру,
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