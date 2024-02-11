Киммих оценил шансы «Баварии» на чемпионский титул после поражения от «Байера»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих оценил шансы своей команды на завоевание чемпионского титула Бундеслиги. После вчерашнего поражения от леверкузенского «Байера» (0:3), отставание команды Томаса Тухеля от первого места увеличилось до пяти очков.

«Сперва нам нужно сделать домашнее задание. Нам предстоит проделать много работы. В первую очередь, мы должны смотреть сами на себя», – цитирует Киммиха журналист Мартин Волкмар.

Отметим, что «Бавария» впервые с 2010 года не смогла обыграть «Байер» ни в одном из матчей Бундеслиги за один сезон. У Киммиха через полтора года истекает контракт с мюнхенским клубом.