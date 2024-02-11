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Киммих оценил шансы «Баварии» на чемпионский титул после поражения от «Байера»

11 Февраля 2024 • 12:57 Комментировать
Бохум
...
Бавария
18.02 19:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих оценил шансы своей команды на завоевание чемпионского титула Бундеслиги. После вчерашнего поражения от леверкузенского «Байера» (0:3), отставание команды Томаса Тухеля от первого места увеличилось до пяти очков.

«Сперва нам нужно сделать домашнее задание. Нам предстоит проделать много работы. В первую очередь, мы должны смотреть сами на себя», – цитирует Киммиха журналист Мартин Волкмар.

Отметим, что «Бавария» впервые с 2010 года не смогла обыграть «Байер» ни в одном из матчей Бундеслиги за один сезон. У Киммиха через полтора года истекает контракт с мюнхенским клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих

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