​Матч «Бохум» - «Бавария» возобновился после второго инцидента

В воскресенье в чемпионате Германии отношения на поле выясняют «Бохум» и «Бавария». В игру активно вмешиваются болельщики, выступающие против прихода в лигу внешнего инвестора. Игра уже дважды прерывалась из-за теннисных мячиков, бросаемых фанатами на футбольное поле.

Несколько минут назад футболисты снова вернулись на футбольное поле. «Бохум» и «Бавария» всё-таки попробуют доиграть этот матч. На табло горит счёт 2:1, то есть мюнхенцам нужно отыгрываться.

Следить за игрой между «Бохумом» и «Баварией» во всех красках можно на портале LiveResult – там проходит текстовая трансляция.

То машинки, то самолётики: В Германии фанаты продолжают прерывать матчи