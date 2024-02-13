Кейн приветствует приглашение Моуринью в «Баварию»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн выступает за приглашение главного Жозе Моуринью на пост главного тренера своей команды. Напомним, нынешний наставник мюнхенцев Томас Тухель испытывает давление со стороны руководства из-за неудовлетворительных результатов.

Издание Mirror Football сообщает, что Кейн с радостью отнёсся бы к назначению Моуринью в «Баварию». У англичанина сформировались хорошие отношения с португальским специалистом, когда тот возглавлял «Тоттенхэм» с 2019 по 2021 год.

Моуринью недавно был уволен из «Ромы», которая после ухода португальца поднялась в Серии А с девятого места на шестое.