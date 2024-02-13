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Кейн приветствует приглашение Моуринью в «Баварию»

13 Февраля 2024 • 11:31 Комментировать
Бохум
...
Бавария
18.02 19:30

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн выступает за приглашение главного Жозе Моуринью на пост главного тренера своей команды. Напомним, нынешний наставник мюнхенцев Томас Тухель испытывает давление со стороны руководства из-за неудовлетворительных результатов.

Издание Mirror Football сообщает, что Кейн с радостью отнёсся бы к назначению Моуринью в «Баварию». У англичанина сформировались хорошие отношения с португальским специалистом, когда тот возглавлял «Тоттенхэм» с 2019 по 2021 год.

Моуринью недавно был уволен из «Ромы», которая после ухода португальца поднялась в Серии А с девятого места на шестое.

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