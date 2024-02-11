Станишич: «Отрыв от «Баварии» составляет всего 5 очков, случиться может многое»

Защитник леверкузенского «Байера» Йосип Станишич оценил шансы своей команды на чемпионский титул Бундеслиги после вчерашней победы над «Баварией» (3:0). Напомним, именно хорват открыл счёт в матче против мюнхенцев.

«Это была очень важная победа, но нам нужно продолжать в том же духе. Отрыв от «Баварии» составляет всего 5 очков, до конца сезона случиться может многое», – цитирует Станишича журналист Мартин Волкмар.

Станишич выступает за «Байер» на правах аренды до конца сезона. Уроженец Мюнхена по сей день принадлежит «Баварии». Летом хорват был отправлен в аренду для получения регулярной игровой практики.

Отметим, что гол в ворота «Баварии» стал для Станишича первым в это мсезоне.