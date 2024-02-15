Дэвис может вернуться в строй к концу февраля

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис должен был вернуться в строй ко вчерашнему матчу с «Лацио» в Лиге чемпионов. Впрочем, канадец не до конца восстановился после травмы и не смог принять участие в матче.

Если верить изданию Kicker, Дэвису потребуется ещё некоторое время на восстановление. В ближайшей игре с «Бохумом» канадец точно не сыграет, но футболист должен быть в составе на матч с «РБ Лейпцигом», который состоится в конце февраля.

Напомним, у Дэвиса через полтора года истекает контракт с «Баварией». Ближайшим летом 23-летний защитник может оказаться в мадридском «Реале».