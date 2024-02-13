У «Барселоны» увеличились шансы на приглашение Тухеля

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера Томаса Тухеля из мюнхенской «Баварии». По информации от издания Sport, такой вариант ранее смотрелся практически невозможным, но в последнее время шансы заметно увеличились.

Томас давно хочет поработать в чемпионате Испании. Если «Барселона» предложит немецкому специалисту привлекательный проект, Тухель с удовольствием подпишет с командой контракт.

В «Баварии» недовольны работой Тухеля, под руководством которого команда сейчас отстаёт на 5 очков от лидера Бундеслиги в лице леверкузенского «Байера». Вполне вероятно, что Томаса уволя по окончании нынешнего сезона.