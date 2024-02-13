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Чемпионат Германии. Бундеслига

У «Барселоны» увеличились шансы на приглашение Тухеля

13 Февраля 2024 • 11:05 Комментировать
Сельта
...
Барселона
17.02 20:30

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера Томаса Тухеля из мюнхенской «Баварии». По информации от издания Sport, такой вариант ранее смотрелся практически невозможным, но в последнее время шансы заметно увеличились.

Томас давно хочет поработать в чемпионате Испании. Если «Барселона» предложит немецкому специалисту привлекательный проект, Тухель с удовольствием подпишет с командой контракт.

В «Баварии» недовольны работой Тухеля, под руководством которого команда сейчас отстаёт на 5 очков от лидера Бундеслиги в лице леверкузенского «Байера». Вполне вероятно, что Томаса уволя по окончании нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель

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