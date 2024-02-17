Тухель: «Это была тяжёлая неделя для Упамекано»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал игру центрального защитника Дайо Упамекано в матче против римского «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, француз привёз в свои ворота и заработал красную карточку, а его команда в итоге проиграла со счётом 0:1 на выезде.

«Это была тяжёлая неделя для Упамекано. Не имеет смысла выделять отдельных игроков. Мы недостаточно хороши в командном плане, нам нужно добиться прогресса. Дайо усердно работает на тренировках и во время матчей, ему нравится выходить на поле. Мы доверяем Упамекано», – заверил Тухель на пресс-конференции.