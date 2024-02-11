Фройнд: «Бавария» почти не создала ни одного момента, мы заслужили проиграть»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд высказался насчёт поражения команды от леверкузенского «Байера» в чемпионате (0:3). Отставание «красной машины» от первого места увеличилось до 5 очков.

«Бавария» почти не создала ни одного момента, мы заслужили проиграть. Это очень горько в такой топовой игре. Сложно объяснить, что произошло. Мы совершили много ошибок, а «Байер» был очень силён. Мы пропустили голы слишком простым путём. Теперь нам нужно сфокусироваться на следующих матчах. К сожалению, чемпионский титул уже не в наших руках, это стоит признать», – сказал Фройнд в интерью официальному сайту «Баварии».