Киммих едва не подрался с помощником Тухеля после поражения от «Бохума»

Между Йозуа Киммихом и Жольтом Лёвом разгорелся конфликт после завершения матча против «Бохума».

Команда Томаса Тухеля проиграла в третьем матче кряду, в этот раз уступив со счётом 2:3. Как сообщает журналист Патрик Штрассер, сразу после финального свистка полузащитник Киммих вступил в жёсткую словесную перепалку с Жольтом Лёвом, который занимает должность ассистента Томаса Тухеля. Игрок и тренер чуть было не подрались.

Отставание «Баварии» от «Байера» в турнирной таблице Бундеслиги увеличилось до восьми очков по итогам 22 тура. При этом, по данным авторитетных источников, Тухеля пока не планируют отправлять в отставку.