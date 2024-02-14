Тухель ответил, выйдет ли Мюллер в старте против «Лацио»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель получил вопрос от журналистов насчёт возможного выхода Томаса Мюллера в стартовом составе на матч с «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Нам предстоит сыграть против итальянской команды. Клубы из Серии А действуют очень умно, поэтому я не буду ничего раскрывать на пресс-конференции. У Мюллера хорошие шансы выйти в основе», – ответил Тухель в разговоре с прессой.

Напомним, Мюллер в этом сезоне не является стабильным игроком стартового состава «Баварии». При этом немец отметился одним голом и семью результативными передачами в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.