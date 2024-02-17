Тухель: «Я могу понять критику в свой адрес»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель заявил, что понимает критику в свой адрес. Напомним, пресса всё чаще пишет о возможной отставке немецкого специалиста после поражений «Баварии» в двух последних матчах от леверкузенского «Байера» и римского «Лацио».

«Я могу понять критику в свой адрес. У меня нет привычки читать прессу. В хорошие и плохие времена я этого не делаю. Знаю, что друзья и семья больше страдают от критики. Я чувствую тон заданных вопросов после каждого поражения, меня нельзя назвать наивным. Всё происходящее не затрагивает меня так, как вы это себе представляете», – сказал Тухель на пресс-конференции.