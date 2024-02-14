Лапорта поддерживает идею назначения Тухеля в «Барселону»

«Барселона» по-прежнему присматривается к кандидатуре главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля.

В каталонском клубе ищут замену Хави Эрнандесу, который уже объявил о своём уходе по окончании сезона. Одним из кандидатов недавно был назван Тухель, который, по слухам, вполне может лишиться работы в «Баварии». По информации испанских СМИ, в «Барселоне» всё активнее обсуждается возможность приглашения 50-летнего немецкого специалиста. Известно также, что назначение Тухеля одобряет президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта. Впрочем, переговоры со специалистом пока не ведутся.

Томас Тухель занимает должность в «Баварии» с весны прошлого года. Его контракт рассчитан до конца следующего сезона.