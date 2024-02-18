​Матч «Баварии» прерван из-за фанатов

В воскресенье в чемпионате Германии проходит матч между «Бохумом» и «Баварией». Примерно в середине первого тайма игра была прервана. Дело в том, что фанаты стали бросать на футбольное поле теннисные мячи. Так люди протестуют против прихода в лигу внешнего инвестора.

Стоит сказать, что в последнее время в Германии из-за действий болельщиков футбольные матчи прерываются регулярно.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Бохум» - «Бавария» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Пока что арбитр увёл команды с футбольного поля.

То машинки, то самолётики: В Германии фанаты продолжают прерывать матчи