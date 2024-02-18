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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» снова проиграла, пропустив 3 гола от «Бохума»

18 Февраля 2024 • 21:47 Комментировать (3)
Бохум
3:2
Бавария

В 22-м туре чемпионата Германии «Бавария» гостила у «Бохума», которого через раз обыгрывала со счётом 7:0. В дебюте Маттейс де Лигт головой бил наверняка, и защитник на ленточке остановил полет мяча. После углового Джамал Мусиала нанес два удара подряд и в итоге открыл-таки счет. Выход Гарри Кейна один на один и удар над рамкой. Игра не раз прерывалась из-за выходок болельщиков, которые постоянно бросали теннисные мячи. И такая пауза пошла на пользу хозяевам. Мануэль Нойер грубо ошибся на выходе, но Мориц Брошински головой пробил выше. После ошибки Мусиалы контратака у соперника, и Такума Асано справа вывалился на ворота, в итоге голевой удар. Перед перерывом Кевин Шлоттербек без помех головой вколотил мяч в цель после корнера - 2:1. В середине второго тайма Дайо Упамекано удалился с поля за отмашку, плюс пенальти. Кевин Штёгер поразил правый нижний угол, в Нойер только коснулся мяча - 3:1. В концовке штурм ворот «Бохума», Матис Тель пробил в защитника, но тут же отыграл на пустые ворота на Кейна - 3:2.

«Бавария» проиграла второй раз подряд, отставание от лидирующего «Байера» увеличилось до восьми очков, противник взмыл на 11-е место.

Протокол игры  
Бохум3:2Бавария
  14'Мусиала Джамал (0:1)
(1:1) Асано Такума38'  
(2:1) Шлоттербек Кевен44'  
(3:1) Штёгер Кевин78'  
  87'Кейн Гарри (3:2)
Риман МануэльОерманн Тим 46' (Гамбоа Кристиан ( 46') Ордец ИванШлоттербек КевенБернардо Фернандес  45'Лосилья Антони  45' 90' (Лоосли Ноа ( 90') Машович ЭрханШтёгер КевинАсано Такума 89' (Фёрстер Филипп ( 89') Брошински МорицАнтви-Аджей Кристофер 79' (Квартенг Мориц-Брони ( 79')
Запасные: Пасьенса ГонсалоДашнер ЛукасХофманн ФилиппВиттек МаксимилианЛуте Андреас
Нойер МануэльМазрауи Нуссаир 32' (Упамекано Дайо ( 32'  39'  77') Де Лигт МаттейсМин-Чжэ Ким  59'Геррейру Рафаэл 79' (Тель Матис ( 79') Киммих Йозуа 63' (Сане Лерой ( 63') Горецка Леон  50'Мюллер Томас 79' (Дайер Эрик ( 79') Чупо-Мотинг Эрик 63' (Сарагоса Брайан ( 63') Мусиала ДжамалКейн Гарри
Запасные: Ульрайх СвенЗвонарек ЛовроАзну Адам
18 февраля. Стадион "Воновия Рурштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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БОХУМ БАВАРИЯ
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Комментарии (3) Все комментарии
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CELTIC FROST
18 Февраля 2024 в 22:34
В штопор пошли. Команда, мягко говоря, удивляет.. уже третье поражение подряд. Если вслед за этим вдруг последует еще и вылет от, прямо скажем, отнюдь не топового Лацио, провал получится 100%-м. / Байеру нужно будет очень постараться, чтобы подтвердить свое прозвище "Неверкузен") Надеюсь, он этого все же не сделает. / Кейн... в первом тайме просто эпически об.. ся. Ну как так-то, Харри, сыграл, как неопытный и неподготовленный зеленый единоличник. А было бы 0:2, скорее всего, исход был бы противоположным. / Смотрим далее.
Bartimeus
18 Февраля 2024 в 22:22
Проклятие Кейна или стечение обстоятельств? щас вот уже реально
InterSan
18 Февраля 2024 в 21:51
Тухель!!!!! ПроТухель? Опять? Снова!
Видимо сливают его.
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