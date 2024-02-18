«Бавария» снова проиграла, пропустив 3 гола от «Бохума»

В 22-м туре чемпионата Германии «Бавария» гостила у «Бохума», которого через раз обыгрывала со счётом 7:0. В дебюте Маттейс де Лигт головой бил наверняка, и защитник на ленточке остановил полет мяча. После углового Джамал Мусиала нанес два удара подряд и в итоге открыл-таки счет. Выход Гарри Кейна один на один и удар над рамкой. Игра не раз прерывалась из-за выходок болельщиков, которые постоянно бросали теннисные мячи. И такая пауза пошла на пользу хозяевам. Мануэль Нойер грубо ошибся на выходе, но Мориц Брошински головой пробил выше. После ошибки Мусиалы контратака у соперника, и Такума Асано справа вывалился на ворота, в итоге голевой удар. Перед перерывом Кевин Шлоттербек без помех головой вколотил мяч в цель после корнера - 2:1. В середине второго тайма Дайо Упамекано удалился с поля за отмашку, плюс пенальти. Кевин Штёгер поразил правый нижний угол, в Нойер только коснулся мяча - 3:1. В концовке штурм ворот «Бохума», Матис Тель пробил в защитника, но тут же отыграл на пустые ворота на Кейна - 3:2.

«Бавария» проиграла второй раз подряд, отставание от лидирующего «Байера» увеличилось до восьми очков, противник взмыл на 11-е место.