Тель намерен остаться в «Баварии», несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель не намерен покидать свою команду в летнее трансферное окно. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, француз хочет остаться в Мюнхене, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».

Напомним, манкунианцы активно следили за французом в последние недели. Матиса хотят пригласить на «Олд Траффорд» ближайшим летом, но футболист полностью сфокусирован на том, чтобы добиться успеха в составе «Баварии».

18-летний Тель перебрался в Мюнхен летом 2022 года из «Ренна». В нынешнем сезоне нападающий провёл 17 матчей в чемпионате Германии, где отметился тремя голами и двумя ассистами.