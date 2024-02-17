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Тель намерен остаться в «Баварии», несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед»

17 Февраля 2024 • 13:02 Комментировать
Лутон Таун
...
Манчестер Юнайтед
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18.02 19:30

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель не намерен покидать свою команду в летнее трансферное окно. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, француз хочет остаться в Мюнхене, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».

Напомним, манкунианцы активно следили за французом в последние недели. Матиса хотят пригласить на «Олд Траффорд» ближайшим летом, но футболист полностью сфокусирован на том, чтобы добиться успеха в составе «Баварии».

18-летний Тель перебрался в Мюнхен летом 2022 года из «Ренна». В нынешнем сезоне нападающий провёл 17 матчей в чемпионате Германии, где отметился тремя голами и двумя ассистами.

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