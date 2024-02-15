«Бавария» задумается об увольнении Тухеля, если клуб потеряет очки в ближайшем матче с «Бохумом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может потерять работу до конца сезона. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, после поражения от «Лацио» руководство «Баварии» ещё не поднимало тему о потенциальном увольнении немца.

Тем не менее, если верить источнику, положение Тухеля заметно пошатнётся, если в ближайшем матче «Бавария» потеряет очки с «Бохумом» в чемпионате Германии. Пока что руководство мюнхенцев хочет оставить Тухеля минимум до конца сезона.

Ранее сообщалось, что в случае увольнения из «Баварии», Томас может возглавить каталонскую «Барселону», которую летом покинет Хави Эрнандес.